Al via lavori di manutenzione straordinaria sui tetti di villa Widmann per 250mila euro

Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha firmato il decreto che autorizza i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture di Villa Widmann Foscari a Mira. Si tratta di un intervento che comporterà una spesa di 250mila euro programmato per i primi mesi del 2024.

La villa settecentesca fa parte del patrimonio della Città metropolitana e necessita di interventi urgenti di manutenzione e ripristino delle coperture delle parti storiche anche in conseguenza alle ondate di maltempo che nei mesi scorsi si sono abbattute sull’area della Riviera del Brenta. Il progetto definitivo prevede una serie di lavori, a partire da un'accurata rimozione totale del manto di copertura in coppi, degli elementi costitutivi il pianellato sottotegola rotti o non più utilizzabili. Quindi una successiva rimozione o demolizione degli elementi lignei costitutivi l'orditura secondaria del tetto dove risultino degradati e non più funzionali e la sostituzione con nuovi elementi lignei di uguale sezione ed essenza. Si procederà, infine, alla ricostituzione del pianellato sottotegola mediante fornitura e posa di nuove tavelle di recupero in sostituzione di quelle risultanti non più fruibili.

Il passaggio successivo prevede la ricostituzione del manto impermeabilizzante sottotegola e del manto di copertura in tegole curve, la pulizia dei canali e compluvi presenti in copertura e la rimozione di elementi di lattoneria (gronde , converse, pluviali, compluvi) non più funzionali che verranno sostituiti con nuovi elementi in rame. Infine ci saranno le riprese degli intonaci ammalorati mediante scalcinatura delle porzioni degradate e il rifacimento di nuovi intonaci.