26 disabili al lavoro nelle aziende del litorale

Sono 26 i protagonisti del progetto “Turismo sociale de inclusivo nelle spiagge venete” che nell’edizione 2021 saranno impegnati sia nelle imprese turistiche del litorale Veneto e sia in alcune aziende dell’entroterra. Il progetto promosso dalla Regione Veneto coinvolge le aziende sanitarie Ulss 3, Ulss 5 ed Ulss4 che ne è capofila, e 19 aziende.

«Questo progetto è nato nel 2017 per rendere accessibili le spiagge ai disabili, nel 2018 sono state implementate attività ludico ricreative in spiaggia per i disabili, nel 2019 sono stati introdotti i tirocini lavorativi per persone in condizioni di fragilità sociale, poi è arrivata la pandemia e nonostante questo abbiamo continuato con gli inserimenti lavorativi - spiega il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi – tanto che oggi possiamo dire di aver creato una cultura dell'inclusione sociale in ambito turistico ma da estendere anche in altre realtà produttive; già in questa edizione abbiamo alcuni inserimenti lavorativi nell’entroterra. Il progetto è finanziato con 102mila euro dalle 3 aziende sanitarie coinvolte». Nelle località balneari del Veneto soggiorna oltre il 50% dei turisti di tutto il Veneto. «I turisti scelgono l’Italia anche perché sono consapevoli di poter trascorrere vacanze sicure, usufruendo di un servizio sanitario che funziona, in particolare di questi tempi – sottolinea l’assessore regionale al Bilancio, Francesco Calzavara –. Quello che si sta facendo è un segnale di civiltà nei confronti della popolazione, è la creazione della cultura dell’inclusione sociale». Il gruppo dei ragazzi impiegati questa estate con varie mansioni (dal cameriere di sala all'aiuto ristorazione, dalla manutenzione del verde all’aiuto barista) saràseguito dal personale del Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) delle 3 Ulss.