Emirates cerca personale di bordo: open day a Venezia

Emirates è alla ricerca di candidati da inserire nel team del personale di bordo. La compagnia aerea con sede a Dubai organizza due Open Day per le selezioni del personale: il 17 giugno alle 10 a Venezia, presso l'Hotel Leonardo Royal Venice Mestre e il 19 giugno a Milano, alle 9, presso l'Hilton Garden Inn (Malpensa).

«La compagnia aerea con sede a Dubai è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile - spiegano dalla compagnia -. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza».

I candidati che vogliono dare alla propria carriera un decollo epico possono presentarsi con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Il personale di bordo Emirates è globale e rappresenta 160 nazionalità, che riflettono il mix di clienti e di mete in oltre 130 città in sei continenti, utilizzando una flotta di oltre 200 velivoli wide-body. Emirates vola in Italia da 30 anni e attualmente offre 32 voli passeggeri settimanali da quattro punti in Italia - Milano, Roma, Bologna e Venezia - a Dubai, oltre al collegamento diretto da Milano a New York.