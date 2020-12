Ca' Foscari lancia LEI, rivista sul mondo del lavoro al femminile

Il lavoro, l'occupabilità e le carriere femminili sono i temi di LEI, rivista creata dall'università Ca' Foscari e primo esempio di questo genere nel panorama universitario italiano. Il titolo è un acronimo (Leadership, Energia, Imprenditorialità) e deriva da un progetto nato tre anni fa ad opera del career service di Ca' Foscari: l'ultimo tassello è, appunto, questa rivista, che uscirà sia in forma cartacea, con cadenza quadrimestrale, sia online.

La rettrice Tiziana Lippiello l'ha presentata così: «Nasce dall’esigenza di voler accostare le giovani donne al mondo del lavoro e all’imprenditorialità, ha una veste fresca ed elegante. Intende esortare le giovani donne a credere in se stesse, anche se le nuove generazioni hanno più coraggio e consapevolezza del loro valore, e della loro capacità di affermarsi nel mondo con un proprio stile».

Occupabilità e inclusività

«L’attenzione - comunica l'ateneo - è puntata sul tema dell’occupabilità femminile e dell’inclusività nel mondo del lavoro, oltre a voler raccontare gli eventi, i laboratori, i talk e le iniziative promosse dal Progetto LEI nel corso dell’anno e le attività dell’università dedicati al tema del femminile. Il focus è anche sulle competenze necessarie per affrontare bene il futuro professionale e sul contesto lavorativo in senso ampio: per questo si parla anche di soft skills per rafforzare la leadership femminile e si approfondisce il ruolo della donna rispetto alla dimensione economica, oltre a toccare il tema dei diritti».

Il Progetto Lei ha sempre avuto l’obbiettivo di sostenere le giovani studentesse e laureate con esempi, stimoli e percorsi di sviluppo utili alla loro crescita nella prospettiva di un migliore inserimento nel lavoro. Nei tre anni del progetto sono stati organizzati laboratori per lo sviluppo della leadership, dell’imprenditorialità, progetti di tirocinio e molti incontri con donne del mondo dell’arte, della cultura, dell’impresa e della scienza.

Evento di lancio

LEI sarà presentata con un evento di lancio lunedì 21 dicembre, alle ore 11, sul canale Youtube di Ateneo youcafoscari trasmesso dall'auditorium Santa Margherita. Interverranno, oltre alla rettrice, la responsabile editoriale Arianna Cattarin, la giornalista e conduttrice tv Gloria Aura Bortolini e la fotografa Francesca Occhi. Modera Barbara Ganz, giornalista del Sole 24 Ore.

Il primo numero

Nel primo numero della rivista troveremo per “Ritratti di Lei” un’intervista di Silvia Burini, Direttrice dello CSAR a Chiara Casarin, storica dell’arte e curatrice di arte contemporanea, per la sezione “Capacità al centro” Sara Bonesso del Competency Centre di Ca’ Foscari ci parlerà di soft skills per il mondo del lavoro, su “Lei &Impresa” Arianna Cattarin, Direttrice del Career Service incontra Silvia Bisconti, Creative Director and Owner di Raptus &Rose; la rubrica Donne e Diritti di Sara De Vido e Vania Brino, esperte di diritto approfondisce invece il tema della violenza nei confronti delle donne e della crisi dell’occupabilità femminile durante la pandemia; per “Lei & Mondo Emanuele Confortin traccia un ritratto di Mary Kom, leggenda della boxe mondiale; su “Lei&Scienza Michela Signoretto e Federica Menegazzo, docenti di area scientifica intervistano Floriana Filomena Ferrara, unica italiana ad aver ricevuto il titolo di master Inventor di IBM; per la rubrica “Cafoscarine come Lei” le due studentesse Miriam Foltran e Erika Santin conversano con Silvia Sartori, CRM SrManager presso Barilla Group, ed infine la rubrica dedicata al rapporto donna/denaro tenuta dall'esperta Vincenza Belfiore di Miss Market. Il tutto impreziosito dalle foto di Francesca Occhi, ospite alla presentazione, e dal Progetto grafico di Sebastiano Girardi.

La rivista si avvale del sostegno di Crédit Agricole, il direttore scientifico è Fabrizio Gerli e la responsabile editoriale Arianna Cattarin.