Un Leone d'Oro forgiato nelle fornaci di Murano per Giorgio Armani

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha consegnato a oggi a Giorgio Armani un Leone d'Oro forgiato nelle fornaci del vetro di Murano. «Questo è un premio che personalmente ho voluto riconoscere all’uomo - ha spiegato il primo cittadino -, al suo impegno e alla sua grande passione per il bello, che ha saputo trasformare in un’impresa di successo, simbolo del Made in Italy nel mondo».

Giorgio Armani ha così commentato: «Questo premio è per me motivo di gioia e di emozione: un riconoscimento importante al mio lavoro, che sono felice arrivi proprio nell’anno dell’80esimo Festival, in occasione di One Night Only Venezia, evento che ho deciso di organizzare come omaggio alla città, a cui sono da molti anni fortemente legato».

«Una personalità straordinaria, un’icona della moda italiana nel mondo - ha aggiunto quindi Brugnaro -, ma anche lo stilista che ha un forte legame con il cinema e soprattutto con Venezia dove nel 1990 nacque il suo rapporto con il Festival del Cinema: 'Made in Milan' fu presentato in anteprima con una grande festa alla Giudecca proprio per suggellare questa bellissima liaison con Venezia».