Il Leone d'oro della Biennale Architettura va al Brasile

È il Brasile, con il padiglione "Terra" (Earth), a vincere il Leone d'oro per la miglior partecipazione nazionale alla Biennale di Architettura 2023. Sabato mattina, a Ca’ Giustinian, si è svolta la cerimonia nella quale la Biennale ha assegnato i premi di questa edizione, intitolata "Il laboratorio del futuro" e curata dall'architetto e scrittrice anglo-ghanese Lesley Lokko. Il padiglione brasiliano, curato da Gabriela De Matos e Paulo Tavares, si trova nell'area dei Giardini e si concentra sul ruolo del passato nella comprensione del futuro, con filo conduttore la terra.

Il padiglione, è la motivazione del premio, è il risultato di «una mostra di ricerca e un intervento architettonico che centrano le filosofie e gli immaginari della popolazione indigena e nera verso modi di riparazione». La giuria dell'esposizione, presieduta da Ippolito Pestellini Laparelli, ha poi premiato con il Leone d'oro per la miglior partecipazione lo studio di architettura "Daar", collettivo di architetti formato da Alessandro Petti e Sandi Hila, grazie al progetto "Dangerous Liaisons section", esposto alle Corderie dell'Arsenale. Il riconoscimento è stato assegnato «per il loro impegno di lunga data teso a un profondo coinvolgimento politico con pratiche architettoniche e di apprendimento della decolonizzazione in Palestina e in Europa».

Leone d’oro alla carriera, invece, a Demas Nwoko, artista, designer e architetto nigeriano, tra i più affermati esponenti del movimento di arte moderna del suo paese. «Con tutta la sua enfasi sul futuro - si legge nelle motivazioni - sembra del tutto appropriato che il Leone d'oro alla carriera venga assegnato a chi ha al suo attivo una produzione di opere materiali che coprono gli ultimi settanta anni, ma la cui eredità immateriale (approccio, idee, etica) è ancora in via di valutazione, comprensione, celebrazione». Infine, Leone d’argento a un promettente giovane partecipante è andato a Olalekan Jeyifous, «per un lavoro che esplora una pratica di costruzione capace di allargare le prospettive, offrendo visioni di un futuro decolonizzato, decarbonizzato».

Alla cerimonia, oltre al presidente della Biennale Roberto Cicutto, hanno partecipato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il senatore Roberto Marti, il presidente della Regione Luca Zaia, oltre a numerosi assessori e consiglieri comunali.