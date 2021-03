Letture condivise nel web: da marzo 2021, la Rete Biblioteche Venezia dà il via a nuovi gruppi di lettura online

Gruppi di lettura online nelle Biblioteche del Comune di Venezia e alla Fondazione Bevilacqua La Masa: da aprile prendono il via corsi dedicati a tutte le fasce di età e preferenze letterarie. Alcune Biblioteche della Rete Venezia ospiteranno incontri di lettura condivisa, on-line, con al centro romanzi e libri d’arte.

Il progetto

Protagonista negli incontri e nei titoli proposti è la relazione tra lettore e libri in un’esperienza di gruppo che crea occasioni di incontro, scambio e conoscenza. Le emozioni suscitate da una storia letta, infatti, possono essere condivise in esercizi di democrazia: ascoltare, intervenire, confrontarsi, riflettere, a partire da un testo. Il ritmo degli appuntamenti permetterà ad ogni partecipante una lettura che ha la misura del piacere e del tempo disponibile per ciascuno: leggere in bus, nel treno o a casa, lasciando depositare pensieri e sensazioni per poi metterli in circolo con altri comodamente dalla propria cucina o scrivania. «Il lavoro della Rete Biblioteche continua anche con l’emergenza in corso nel rispetto delle normative vigenti trasformando gli incontri in presenza in progetti online dedicati a tutti - spiega l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini- L’attenzione dell’amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro verso la cultura e in questo caso verso le biblioteche continua senza sosta e continua la vicinanza alle persone nell’attesa di poter riaprire fisicamente le porte anche per progetti come questi». I percorsi proposti avranno l’originalità di luoghi, animatori, scelta dei libri e sguardi diversi ma con un denominatore comune: scambiarsi pensieri e suggestioni sulle letture Le sedi in cui saranno attivi i gruppi on-line a partire dal 7 aprile 2021 sono la Biblioteca VEZ con In itinere. Brevi viaggi letterari; biblioteca Lido con Libri a rendere, Biblioteca Marghera Con(i)librì. Leggère conversazioni sul lèggere, Biblioteca Zelarino Talking book e la biblioteca della Fondazione Bevilacqua La Masa con Arte che legge. La partecipazione ai gruppi di lettura è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con iscrizione obbligatoria e sono già aperte. Gli incontri si terranno su piattaforme on-line che verranno comunicate, ai partecipanti, all’atto di avvenuta iscrizione.