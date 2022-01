Ca' Foscari: lezioni anche online, esami orali a distanza

L'università Ca' Foscari di Venezia ha comunicato le nuove modalità di svolgimento delle lezioni e degli esami a partire da lunedì 10 gennaio, in risposta all'evoluzione della situazione pandemica. Gli esami scritti delle sessioni di gennaio e febbraio 2022 saranno in presenza (sempre con debito distanziamento tra le persone, utilizzo di mascherina Ffp2 e controllo della temperatura); gli orali, invece, saranno svolti a distanza, con procedure specifiche per gli studenti in quarantena/isolamento e altre categorie.

Le lezioni saranno garantite in modalità doppia: resta la possibilità di seguirle in presenza, ma a partire da febbraio 2022 la capienza delle aule è al 50% dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria. Per tutti gli insegnamenti è prevista anche la didattica a distanza, tramite la diretta streaming delle lezioni.