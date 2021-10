Nelle scuole del Veneziano lezioni spettacolo sulla Grande Guerra

La memoria come strumento di formazione ed educazione per i cittadini di domani. È in partenza “Percorsi della memoria. Lezioni spettacolo sulla Grande Guerra”, un progetto che include 20 lezioni spettacolo sulla prima guerra mondiale in altrettante scuole secondarie di secondo grado della provincia di Venezia, realizzate dalla Regione in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Multidisciplinare.

Gli appuntamenti, che si sviluppano tra ottobre e novembre, vedono 4 compagnie del territorio regionale (Teatro Boxer, Teatro Bresci, Theama Teatro e La Piccionaia) portare nelle scuole la storia del primo grande conflitto mondiale, attraverso le tecniche teatrali corredate da un supporto didattico creato per l’occasione. Gli oltre 1500 studenti coinvolti da questo progetto potranno così conoscere in maniera approfondita la difficile vita di trincea di giovani soldati, ascoltare il racconto della guerra fatto dai grandi poeti e scrittori. Le riflessioni verteranno sulla Grande Guerra come l’evento scatenante di una “guerra del mondo” che attraversa tutto il Novecento per sviluppare maggiore consapevolezza sull’importanza e sul valore della libertà e contribuire nel contempo a diffondere una cultura di pace.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto strategico “Lo sviluppo sostenibile del patrimonio della prima guerra mondiale tra le Alpi e l’Adriatico”, acronimo WalkofPeace, avviato a fine 2018 nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020. Da oltre 20 anni il circuito teatrale multidisciplinare Arteven propone agli istituti scolastici del Veneto le lezioni spettacolo, un’idea di Arteven realizzata per gli adolescenti con l’intento di rendere affascinante un momento prettamente educativo. Questa originale formula di lezione coniuga il valore didattico, la ricerca storica e l’efficacia dell’azione teatrale. Nel tempo ne sono state svolte più di 1.400 con il coinvolgimento di oltre 115mila studenti e migliaia di insegnanti di tutte le province venete.