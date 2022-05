All'I.I.S Majorana Corner gli studenti a lezione di "Humanification"

Al liceo statale Majorana Corner di Mirano arrivano le lezioni di Humanification. Il 12 maggio, infatti, sarà una giornata particolare per gli studenti dell’ultimo anno: i rappresentanti d’istituto hanno invitato uno dei più famosi formatori italiani, Gianluca Spadoni, per tenere delle lezioni di "soft skill e opportunità, presenti e future, del mondo del lavoro".

Agli incontri formativi parteciperanno 270 studenti di tutte le classi quinte, suddivisi in due turni strutturati in un’ora di lezione di Spadoni e trenta minuti per le domande. A poche settimane dalla tanto temuta quanto desiderata notte prima degli esami, per i ragazzi del Majorana sarà un momento di crescita personale e riflessione, specialmente per chi deciderà di affacciarsi subito al mondo del lavoro dopo l’esame di maturità. «Una bellissima opportunità per questi ragazzi, che potranno entrare in contatto con un elemento spesso sottovalutato nel mondo del lavoro, le soft skill - dice Spadoni -. Rende orgogliosi sapere che queste lezioni sono state volute dagli stessi studenti: questo dimostra che le nuove generazioni hanno voglia di imparare e di mettersi in gioco, benché spesso si dica il contrario». I rappresentanti d’Istituto spiegano: «Utilizzando gli spazi di autonomia per noi previsti, ci siamo rivolti a Spadoni poiché è uno dei maggiori formatori a livello nazionale per quanto riguarda le "Soft Skill", sia in ambito commerciale ma anche nella vita. Ci parlerà di "Humanification", ovvero dell'importanza di mettere al centro la persona e il lavoro».