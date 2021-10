Ca' Foscari: al via le lezioni davanti alle opere d'arte

Cosa c’è di più bello di una lezione di storia dell’arte avendo davanti agli occhi l’opera di cui si sta parlando? Poter godere direttamente della sua visione mentre il docente ne svela i segreti? Giorgione, Bellini, Tiziano, Carpaccio, Veronese, Tiepolo, Longhi prendono vita dalle parole dello storico dell’arte che spiega ai propri studenti. Ancor di più in un momento storico che ci ha abituato ad una visione delle cose mediata da uno schermo o da un dispositivo e ci ha fatto perdere la piacevolezza della visione in presenza.

Grazie al Progetto LUnAM (L’Università al Museo) che vede insieme il dipartimento di filosofia e beni culturali dell’università Ca’ Foscari e le Gallerie dell’Accademia di Venezia, prende il via un’iniziativa di didattica immersiva che rimette al centro il rapporto diretto con l’opera. «Il principale obiettivo del progetto è riportare al centro della didattica un’esperienza senza “mediazioni” dell’opera d’arte, per consentire di sviluppare un virtuoso percorso formativo che recuperi la materialità degli oggetti. Per realizzare questo obiettivo nessun luogo è più adatto del museo. E partiamo con una delle più importanti e prestigiose istituzioni della città: le Gallerie dell’Accademia» spiega Valentina Sapienza, responsabile del progetto. «Le Gallerie dell’Accademia intendono intensificare il proficuo dialogo con le università e il mondo della ricerca scientifica» aggiunge il direttore delle Gallerie Giulio Manieri Elia «accogliendo gli studenti e incentivando in ogni modo la loro curiosità e il loro entusiasmo. Per questo promuoviamo con questo progetto, in piena sicurezza, la didattica in museo, insostituibile per la piena comprensione delle opere d’arte».

Il progetto LUnAM, che coinvolgerà a breve molte importanti realtà museali di Venezia e del suo territorio e che prevede una stretta collaborazione fra docenti universitari e personale dei musei anche nell’ambito della ricerca, intende delocalizzare una parte della didattica universitaria di ambito storico-artistico presso i più importanti musei della città. In questa cornice prende dunque avvio dal prossimo 26 ottobre alle Gallerie dell’Accademia di Venezia un ciclo di conferenze tenute da vari docenti dell’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con lo staff dei curatori del museo, per ravvivare, in questi tempi complicati, il dialogo fra cittadinanza, museo e università.