Libri, saggi, dizionari e multimedia: Ca' Foscari regala alla cittadinanza 5100 titoli

Bestseller, libri didattici, saggi non-fiction, dizionari, blockbuster internazionali, dvd: saranno più di 5100 i titoli tra cui scegliere durante le quattro giornate di “Cla per la città”, l’iniziativa pensata dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari per arricchire le librerie di tutti, cafoscarini e non.

Dal 20 al 23 dicembre, dalle 10 alle 17, l’Aula Colonne a San Sebastiano ospiterà l’intero patrimonio cartaceo e multimediale del Centro. Chiunque si presenti avrà la possibilità di portare a casa fino a 3 pezzi tra quelli disponibili, che verranno regalati alla cittadinanza e a chi ne fosse interessato.

Il Cla ha da tempo attivato un processo di innovazione che ha coinvolto anche l’aggiornamento delle proprie risorse didattiche. I materiali usati per l’insegnamento, infatti, si stanno via via digitalizzando, non solo per renderli più fruibili da chi frequenta i corsi di lingua, ma anche per garantire supporti sempre aggiornati e al passo con l’evoluzione delle lingue vive. Il prezioso patrimonio "fisico" del centro linguistico è perciò inutilizzato da qualche tempo.

In vista del trasferimento del Centro dalla sede di San Sebastiano alla Palazzina Briati, tutti i materiali utilizzati per l’insegnamento delle lingue nel corso degli anni avranno quindi la possibilità di trovare una nuova casa, perché possano tornare ad essere utili e a disseminare la cultura in tante lingue diverse.

Per accedere all’Aula Colonne nei giorni dell'iniziativa non sarà necessaria la prenotazione: verranno ammesse 21 persone alla volta in ordine di arrivo, previo controllo del Green pass. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina dedicata all’evento.