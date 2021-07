L'iniziativa: prendi un libro in biblioteca e ricevi un ingresso al Luna Park di Bibione

Il biglietto sarà consegnato a bambini e ragazzi che prenderanno in prestito un libro nella biblioteca comunale di San Michele al Tagliamento

La cultura porta il divertimento. Tutti i bambini e ragazzi residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento che ritireranno un libro alla biblioteca Nelso Tracanelli riceveranno un biglietto per accedere gratuitamente al Luna Park di Bibione. È il sindaco Pasqualino Codognotto a spiegare l'iniziativa dell'amministrazione comunale: «Questa iniziativa è stata pensata per i giovanissimi, proprio quella fascia d’età che più ha sofferto l’isolamento forzato a causa dell’emergenza pandemia».

«Invito i nostri bambini e ragazzi - ha aggiunto il primo cittadino - a recarsi in biblioteca negli orari d’apertura, vale a dire tutti i giorni dal martedì al venerdì mattino e pomeriggio, sabato solo mattina. In questo modo viene incentivata la lettura e allo stesso tempo potremo concedere ai nostri ragazzi un po’ di svago che per mesi è stato loro negato».