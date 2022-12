Trentacinque scatti per raccontare la storia della laguna di Venezia e delle sue isole. È stato presentato lunedì mattina a Ca' Farsetti il libro fotografico "Venezia vista dal cielo", alla presenza degli autori Riccardo Roiter Rigoni, che ha curato la parte fotografica, e Debora Gusson, che accompagna alle immagini brevi testi con curiosità e aneddoti sulla storia delle isole.

Il libro raccoglie una serie di scatti eseguiti a partire dal 2011 fino al 2022, a seguito di diversi sorvoli della laguna in elicottero. Tra le foto più rappresentative c'è l'immagine di Venezia "vista dal cielo" che ha fatto da cornice alle celebrazioni dei 1600 anni della città. «Questo libro è una grande opera di ricerca e di approfondimento che ci regala una visione inedita della nostra città - ha detto la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano - ed è giusto che da questa sede inizi una attività di divulgazione sulla storia di Venezia e della sua laguna».

«Ringrazio gli autori perché tra le pagine del libro c'è il loro grande amore per la loro città - ha aggiunto Damiano - Il libro, tradotto in cinque lingue diverse, sarà distribuito a livello internazionale, e sarà un'occasione per tutti di scoprire Venezia da una prospettiva originale che dà valore aggiunto alla città e alla sua laguna, che sono un patrimonio del mondo».

Per il consigliere delegato del sindaco alle Isole, Alessandro Scarpa "Marta", «la presentazione di oggi è solo un punto di partenza - ha spiegato - Porteremo questa visione inedita della città in tutte le isole protagoniste del volume, ma non solo. Organizzeremo nuovi incontri sul territorio per far scoprire ai nostri concittadini aneddoti, storie e tradizioni della nostra Laguna che in parte sono ancora poco conosciute».