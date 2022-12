Al Convitto Foscarini un nuovo indirizzo di studio: il liceo scientifico internazionale

Lo storico convitto veneziano di Cannaregio, il Foscarini, che ospita 1.200 tra studenti di scuola elementare, media e superiore, lancia una nuova proposta educativa e innovativa per gli studenti che inizieranno dal prossimo anno scolastico la carriera liceale. Si tratta di un nuovo indirizzo di studio: il liceo scientifico internazionale.

Si tratta di un indirizzo, unico nel territorio veneziano, che affianca alla preparazione scientifica tradizionalmente offerta dai licei ordinamentali lo studio approfondito di una lingua internazionale (nel caso del Foscarini, il cinese mandarino, con un monte ore importante) e dell'inglese, grazie anche alla presenza dei conversatori madrelingua ed alla metodologia CLIL, per cui alcune discipline vengono insegnate in lingua straniera. La conoscenza a livello elevato di due tra le lingue più parlate al mondo (in uscita sono previste la certificazione inglese di livello B2/C1 e quella cinese HSK livello 4) costituisce un arricchimento importante della formazione.

«Ogni nuova proposta nel territorio va salutata con ottimismo, soprattutto se coglie la rapida trasformazione del mondo che stiamo vivendo fornendo ai ragazzi strumenti per operare in una realtà sempre più globalizzata», è con questo spirito che l'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia, Laura Besio, ha risposto all'invito a una visita al Convitto da parte del Rettore Massimo Zane, accompagnata dal consigliere d’amministrazione, nonché vicepresidente della Municipalità di Venezia, Lorenzo Paccagnella e dal dirigente dell'area istruzione della Città Metropolitana, Nicola Torricella. «Parliamo di un’eccellenza, tutta veneziana, pubblica, elemento quest’ultimo che in molti non conoscono. Testimonianza di come il servizio pubblico in città sia di qualità decisamente elevata», aggiunge Besio.