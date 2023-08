Venezia, estesa l'ordinanza "anti movida": nuove zone sottoposte a limitazioni

È stata firmata oggi, dal sindaco Luigi Brugnaro, l'ordinanza che proroga le limitazioni agli orari dei pubblici esercizi e di altre attività del settore alimentare, nonché alcune misure organizzative per gli esercenti, al fine di tutelare la quiete e la vivibilità in alcune zone del centro storico di Venezia e della terraferma. «Un provvedimento che ha l'obiettivo di conciliare il diritto dei residenti alla quiete e al riposo nelle ore notturne con le necessità delle attività economiche, che spesso si trovano ad avere a che fare con una clientela rumorosa», spiegano dal Comune.

«Da sempre ho creduto in una sana convivenza tra esercenti commerciali e cittadini - dichiara l’assessore alle attività produttive, Sebastiano Costalonga -. Estendere l’ordinanza precedentemente approvata anche alle zone di via Garibaldi, nel sestiere di Castello, della “Toletta”, nel sestiere Dorsoduro, alla zona dei “Bari” nel sestiere di santa Croce e la zona di piazzale Roma sempre nel sestiere di santa Croce, è stata una decisione naturale nel percorso che stiamo portando avanti di ascolto del territorio. Il nostro impegno sarà sempre votato all’equilibrio tra attività imprenditoriali collegate a vendita, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande, e i primari diritti dei nostri concittadini». I pubblici esercizi che ricadono nelle aree interessate dal provvedimento dovranno svolgere la propria attività tra le 6 e le 2, cessando la mescita entro l'una e mezza; gli stessi, dopo le 23, dovranno dedicare del personale a supervisionare il plateatico stesso per garantire tranquillità e sicurezza e cessare, sia all'interno che all'esterno del locale, qualsiasi trattenimento o musica che possa arrecare disturbo. Inoltre, le attività artigianali di prodotti di gastronomia (con esclusione delle gelaterie) dovranno chiudere alle 23. Infine, le attività che erogano alimenti e bevande tramite distributori automatici dovranno chiudere alle 20.

L’ordinanza ha efficacia fino al termine della stagione estiva, ovvero fino a sabato 30 settembre 2023. «In questo modo intendiamo garantire la tranquillità di chi vive nelle zone interessate dai provvedimenti e nello stesso tempo intervenire per superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti - evidenzia l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce -. La sperimentazione ha dato risultati positivi, è un tema delicato sul quale stiamo cercando un equilibrio. A fine settembre, poi, ne verificheremo l'andamento».