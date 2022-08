Pramaggiore, limite di 70 km/h sulla Provinciale per Cinto

Riduzione a 70 chilometri orari del limite di velocità e divieto di sorpasso in entrambi i sensi di marcia. È questa la sintesi dell’ordinanza che la Città metropolitana ha emesso per portare più sicurezza sulla strada provinciale "Persiana" 64, nel tratto che transita nel comune di Pramaggiore e conduce a quello di Cinto Caomaggiore. Una decisione concordata con il sindaco, Fausto Pivetta, e la polizia locale, e assunta alla luce degli incidenti stradali degli ultimi tempi, alcuni con conseguenze gravi, causati dall’eccesso di velocità.

La Città metropolitana, con gli operai del settore viabilità, ha già provveduto a installare la nuova segnaletica con i nuovi cartelli e con la striscia continua che indica il divieto di sorpasso nel tratto di Provinciale interessato dalla riduzione di velocità. «Il provvedimento era necessario e potrebbe non essere l’unico. - commenta il primo cittadino - Nel caso la riduzione della velocità e il divieto di sorpasso non fossero sufficienti, chiederemo alla prefettura di valutare l’installazione anche di un autovelox. Gli automobilisti devono capire che soprattutto nei centri abitati e nei paesi come il nostro la prudenza non è mai troppa e le auto devono rallentare altrimenti è a rischio l’incolumità di residenti e pedoni».