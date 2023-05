Strada pericolosa, troppi incidenti: il Comune mette il limite dei 30 sul Lungomare di Sottomarina

Viale Lungomare a Sottomarina sorvegliato speciale per via dei numerosi incidenti, alcuni purtroppo mortali, che si susseguono. Ecco perché l’Amministrazione Armelao sta valutando gli interventi più efficaci per mettere in sicurezza la strada.

«L’arteria – ha detto il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao - è una delle più importanti e trafficate della città. Dopo l'ordinanza dei 30 chilometri all'ora decisi per viale Mediterraneo a seguito anche degli incidenti mortali, si è deciso di portare il limite di velocità di 30 km orari anche nel Lungomare Adriatico. La strada è piena di attraversamenti pedonali e percorsa, oltre che da auto, anche da tanti mezzi tra cui anche mezzi pesanti che si recano al Mercato Ittico. Per questo abbiamo deciso appunto di abbassare il limite di velocità portandolo a 30 chilometri orari. Nella recente ordinanza emessa dal Dirigente del Settore Sicurezza e Legalità si raccomanda giustamente la messa in sicurezza dei passaggi pedonali. Ora, è indispensabile il raffronto con il progetto in itinere del nuovo Lungomare che deve portare ad una valutazione degli interventi eventualmente da fare. Va da sé che è inutile spendere soldi ora se poi dobbiamo rivedere completamente il tratto stradale così come è in programma. Per i passaggi pedonali si tratta di intervenire per una efficace messa in sicurezza e questo lo faremo assieme ai nostri uffici competenti dei Lavori Pubblici compatibilmente con le risorse disponibili, con precedenza agli attraversamenti pedonali più frequentati. Ma al di là degli interventi del Comune ci tengo a ricordare a tutti che la migliore prevenzione dei sinistri stradali si fa attraverso il rispetto dei limiti e delle regole del codice della strada, non solo per le auto ma anche per le biciclette».