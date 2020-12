Una parte di Rialto senza linea telefonica

Riceviamo e pubblichiamo:

"Salve da tre settimane una parte della zona di Rialto si trova senza linea telefonica. Abbiamo fatto più reclami per disservizio sia io che altri utenti. Il problema riguarda tutti gli operatori telefonici, da nessuno di loro abbiamo ancora trovato risposta. Pensiamo che il problema sia sorto quando sono stati effettuati dei lavori stradali nei pressi della cabina telefonica poichè è da allora che non funziona più nulla. Per fortuna internet funziona discretamente, anche se a volte la linea si stacca e per riattivarsi passano cinque minuti. I miei clienti chiamano e pensano che l'attività sia chiusa, alcuni utenti hanno i ragazzi a casa e non riescono a fare la didattica a distanza, altri sono studenti universitari in difficoltà. Non è possibile 20 giorni senza telefono, Potreste aiutaci in qualche modo? Grazie"