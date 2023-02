Linee Adria-Mestre e Chioggia-Rovigo a Trenitalia: «Ora affidabilità e puntualità»

Le tre linee ferroviarie più bistrattate del Veneto, la Adria-Venezia, la Rovigo-Verona e la Rovigo-Chioggia, entrano a far parte ufficialmente di Trenitalia. L'azienda si è aggiudicata il bando europeo per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico fino a oggi gestito da Sistemi Territoriali per i prossimi dieci anni, con la possibilità di una proroga per altri 5 anni successivi, alle medesime condizioni.

Si tratta di una data storica, come ha precisato oggi l'assessore ai Trasporti del Veneto, Elisa De Berti, perché, «anche questa parte di Veneto sarà uniformata ai livelli di trasporto ferroviario del resto della Regione. - ha spiegato - Oggi il passato entra definitivamente nei libri di storia, sostituito da un nuovo capitolo, fatto di maggiore efficienza, affidabilità, comfort e qualità complessiva». Sistemi Territoriali, società partecipata dalla Regione, sarà sciolta o confluirà in Infrastrutture Venete, e il personale passerà a Trenitalia.

I convogli ALn attualmente utilizzati nelle tre linee saranno sostituiti da treni Minuetto, con miglioramento in termini di comfort di viaggio, e a partire dal 2024, «entreranno in servizio anche i nuovi treni Pop», ha precisato De Berti. Il rinnovamento complessivo della flotta «si tradurrà in un maggior numero di posti a sedere, più posti bici, maggiore sostenibilità, affidabilità e integrazione ferro-gomma».

Sempre a partire dal prossimo anno, sarà avviato anche il treno del mare "Chioggia Line", che nel fine settimana collegherà Verona con Sottomarina. E con lo stesso treno vedrà la luce anche il "Delta del Po Link", che offrirà la possibilità di raggiungere il Delta in bicicletta scendendo ad Adria.