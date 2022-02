I servizi straordinari di navigazione Actv per il Carnevale 2022

In occasione delle settimane clou del Carnevale di Venezia, a partire da venerdì 18 febbraio e fino a martedì 1 marzo 2022, Actv attiva una serie di linee aggiuntive al servizio di navigazione, secondo il calendario che segue:

Sabato 19 e domenica 20 febbraio e da giovedì 24 febbraio a martedì 01 marzo 2022

Linea ARLECCHINO (Tronchetto - P.le Roma - Ferrovia - Rialto - San Tomà - Accademia - San Marco - Tronchetto)

Linea PANTALONE (San Marco - Accademia - San Tomà - Rialto - Ferrovia - P.le Roma - Tronchetto - San Marco)

Sabato 19, domenica 20, sabato 26, domenica 27, lunedì 28 febbraio e martedì 01 marzo 2022

Linea COLOMBINA (San Zaccaria D - Murano Navagero - Murano Faro - Murano Colonna - San Zaccaria D)

Da venerdì 18 a domenica 20 febbraio e da giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo 2022, in occasione degli spettacoli serali “Nebula Solaris” dell'Arsenale, viene istituito un servizio di collegamento riservato ai possessori di biglietto per lo spettacolo: Linea CA San Zaccaria A - Torre di Porta Nuova / Arsenale. L'accesso a bordo è consentito ai possessori del ticket per lo spettacolo in possesso di uno tra i seguenti titoli di viaggio Actv: biglietto ordinario a tempo, abbonamento, carnet rete unica oppure specifico biglietto andata/ritorno da € 5,00 valido solo per la linea CA (acquistabile presso i punti vendita Venezia Unica).

Tutti i dettagli nella locandina di Actv.