Torna in live Marco Furio Forieri dei Pitura Freska

Marco Furio Forieri dei Pitura Freska nello streaming di Art’igiani, venerdì 19 febbraio alle 18.30, con i “Congiuntivi Defunti” ospiti di Anselmi srl, ditta di Roncade (Tv). Lo riporta TrevisoToday. L’evento, il quarto di una rassegna che durerà fino ad aprile coinvolgendo oltre una decina di aziende e una quindicina di artisti, è promosso da Cna in collaborazione con Teatro del Pane associazione La Torre Disegnata, «per rilanciare l’economia e la cultura».

Art’igiani, oltre a voler essere un’azione concreta di solidarietà verso i lavoratori professionisti dello spettacolo, che le misure anti pandemiche hanno fortemente penalizzato nel reddito e nella possibilità di esprimersi, ha anche l’obiettivo di stimolare le aziende artigiane ad utilizzare modalità innovative per comunicare il proprio brand e i propri prodotti e servizi, imparando a cogliere in modo creativo le opportunità che offre il mercato digitale. Lavoratori professionisti dello spettacolo e artigiani dunque “si danno la mano” per far rivivere lo spettacolo, l’arte e la cultura in luoghi non convenzionali come le aziende, dal momento che teatri, cinema, circoli sono chiusi da quasi un anno.

Marco Furio Forieri nel 1986 fonda il gruppo Zoo Zabumba, icona del funk veneziano. Nel 1988 la sezione fiati degli Zoo Zabumba (Furio+Roberto Cinese Cafiero) entra nel gruppo reggae Pitura Freska. Il live, che durerà circa 30 minuti, sarà trasmesso in diretta sulla pagine Fb di Cna Treviso, Cna Nazionale, Cna Artistico Nazionale, Cna Agroalimentare nazionale, Cna Veneto, Teatro del Pane, La Torre Disegnata, Oggitreviso, Cna Asolo, Cna Castelfranco, Cna Conegliano, Cna Montebelluna, Marco Furio Forieri.