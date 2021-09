Francesco Sangermano lascia il comando della guardia costiera di Jesolo

Il capitano di corvetta Francesco Sangermano, comandante della guardia costiera di Jesolo, oggi ha lasciato il suo posto al tenente di vascello Livio Unti. «Un percorso, il mio, che termina con un traguardo, che sono orgoglioso di tagliare con tutti i miei uomini al mio fianco, quale legittima lode e meritato tributo per la tenacia e la passione quotidianamente dimostrata nel sostenere l’essere incondizionatamente al servizio della collettività», con queste parole il comandante Sangermano ha ringraziato con affetto il suo equipaggio, che gli ha consentito di affrontare al meglio questo intenso periodo, sottolineando il costante lavoro svolto a tutela della sicurezza del mare e delle spiagge, nonché le numerose attività di vigilanza svolte in ambito ambientale e demaniale per la protezione

e salvaguardia del delicato ambiente marino e costiero.

«Se, da un lato, ho potuto contare su una serie di leali e virtuosi professionisti, dall’altro, alle mie spalle, posso dire di essere stato incredibilmente previlegiato ad avere i migliori collaboratori: il mio equipaggio», ha aggiunto Sangermano. Ventotto mesi di comando, caratterizzati da risultati raggiunti, appunto, con la passione e il credere nella possibilità di affrontare e superare anche le sfide più

difficili. Un percorso lungo tre estati, costellate non solo da attività operative.

“Lux ad nautas”. È con il motto della guardia costiera di Jesolo che il capitano di corvetta Francesco Sangermano ha voluto salutare il nostro litorale prima di cedere il comando al tenente di vascello Livio Unti. Quest'ultimo ha sottolineato di essere onorato ed entusiasta dell'incarico. «Continueremo ad operare a tutela dell'ambiente marino e della sicurezza in mare - ha detto -, a favore della collettività tutta e di chi, dal mare e dalle spiagge, trae il proprio sostentamento».