Lo Sporting Musile scende in campo contro la violenza sulle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne lo Sporting Musile è sceso in prima linea per alzare la voce e contribuire alla causa. Nella partita casalinga contro il Calcio La Ronca nel campionato di serie D di calcio a. 5, infatti, i nostri ragazzi sono scesi in campo con una maglia arancione, colore ufficiale scelto dall’UN Women per simboleggiare la Giornata, e con un segno rosso sul viso.

Prima del fischio d’inizio è stato esposto uno striscione che riportava la scritta: “Noi ci mettiamo la faccia contro la violenza sulle donne”. Un modo per sensibilizzare il pubblico presente sia a casa che sui social su una tematica strettamente attuale e all’ordine del giorno. Il presidente del club Andrea Segato ha poi voluto ribadire i valori su cui è stata costruita questa squadra, pronta fin dall’inizio a sposare progetti utili alla comunità: "Il nostro impegno è grande e ci auguriamo che questo messaggio sia d’aiuto per contrastare un fenomeno che, purtroppo, è ancora diffuso. Noi vogliamo esprimerci a modo nostro, attraverso il futsal, e trasmettere segnali positivi di rispetto, attenzione e condanna contro ogni forma di violenza fisica e verbale".

Attraverso la partita disputata i ragazzi dello Sporting Musile appoggiano il centro antiviolenza e antistalking “La Magnolia” di San Donà di Piave (centro sempre attivo in caso di emergenza al numero 0421 596 104 oppure al 1522).