Lo Stabile del Veneto porta i suoi teatri sul web con tour e mostre virtuali

Il Teatro Stabile del Veneto continua a portare avanti la sua mission culturale e artistica con un nuovo progetto virtuale che fa in modo che l'arte del teatro arrivi direttamente nelle case dei suoi appassionati. È così che nasce l'idea di organizzare tour nei teatri Goldoni di Venezia, Verdi di Padova e Del Monaco di Treviso, inizialmente nati dalla volontà di essere fatti in presenza, ma che oggi diventano virtuali e continuano a regalare arte ed emozioni ai cittadini del territorio.

Virtual Tour dei teatri di Venezia, Padova e Treviso

Il progetto del Teatro Stabile del Veneto dal titolo "Il Teatro si mostra" organizza visite guidate nelle storiche sale dei teatri Goldoni di Venezia, Verdi di Padova e Del Monaco di Treviso ed esposizioni di opere di artisti internazionali e artigiani locali allestite nei foyer di questi teatri del Veneto. È grazie alla collaborazione delle Amministrazioni Comunali delle città, della Regione Veneto con il sostegno di Intesa Sanpaolo che i tour virtuali e interattivi diventano fruibili per il pubblico direttamente dal sito dello Stabile del Veneto. Unica eccezione, invece, la mostra dei lavori degli allievi dell’Accademia di belle arti di Verona che il Teatro Stabile veronese ha allestito all’interno delle le bacheche del Teatro Nuovo trasformandone le vetrine in una galleria d’arte a disposizione di tutti i passanti.

La prima esposizione attiva al Verdi di Padova

La prima mostra virtuale attiva e visitabile a partire dal 17 novembre 2020 è quella della collezione Venini proposta dalla Galleria Daniele di Padova all’interno del Teatro Verdi di Padova.

Nella mostra trovano spazio numerose collaborazioni con artisti italiani di formazione veneziana, ma anche di architetti e designer di fama internazionale che nell’esperienza dei maestri vetrai hanno trovato conoscenza e tecnica tali da dar vita a creazioni dal design intramontabile. Nel foyer del teatro sono esposte, infatti, I quattro cavalieri, opere in vetro opalino soffiato e lavorate a mano di Monica Guggisber e Philip Baldwin, Battuti-canoa, vetro soffiato e lavorato a mano e successivamente battute sapientemente dai maestri molatori il cui design è stato curato da Tobia Scarpa e Ludovico Diaz de Santillana, Black belt, un’edizione limitata di opere in vetro soffiato e lavorate a mano con l’applicazione a caldo della fascia in colore nero, a cura del designer Pietro Marino.



Inoltre, all’interno del tour sarà disponibile anche il cortometraggio promosso da Intesa Sanpaolo sulla grande guerra Attimi eterni di Daniele Capuzzo, giovane musicista originario di Crespano e iscritto al Conservatorio di Vicenza, e del videomaker Jose Cruz.