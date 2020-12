Quattromila biglietti venduti, in piazza Mercato a Marghera la lotteria di Natale

Quasi quattromila biglietti venduti e oltre 150 premi assegnati. Bilancio più che positivo per la "Lotteria di Natale" organizzata dai commercianti di Marghera per far vivere, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19, un momento di festa ai residenti della Città giardino. L'estrazione si è tenuta nella mattinata di oggi, domenica 20 dicembre, alla presenza, in rappresentanza dell'Amministrazione, dell'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e del presidente della Municipalità di Marghera Teodoro Marolo.

"Aria di festa"

«Ringrazio tutti i promotori e gli organizzatori che attraverso questa iniziativa e nel rispetto delle restrizioni hanno portato qui in piazza Mercato, intorno all'albero, un'aria di festa in un momento particolare - ha dichiarato Venturini - Purtroppo stiamo vivendo un Natale un po' diverso dagli altri anni, con le relazioni rese più complicate per colpa della pandemia. Ma la piazza vuole essere vissuta e, come dimostrano queste iniziative, è possibile viverla in sicurezza grazie all'impegno di chi porta avanti questi eventi». «Esprimo anch'io la mia gratitudine ai commercianti che si sono inventati questo evento per dare un po' di respiro alle attività e portare la gente in piazza, ha aggiunto Marolo. È bello vedere che ci sono anche tanti bambini, coloro che probabilmente pagano lo scotto più grande di questo Natale particolare. Grazie davvero per aver portato un'idea nuova che regala un po' di serenità al nostro territorio».