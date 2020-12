A Marghera la "Lotteria di vicinato" per sostenere le attività commerciali

Da questa mattina a Marghera ci sarà un motivo in più per fare acquisti nei negozi di vicinato: grazie alla collaborazine tra Comune di Venezia, Municipalità di Marghera, le associazioni di commercianti Marghera 2000 e Catene 2000, si potrà partecipare alla lotteria di Natale. Sarà sufficiente portare alla casetta (allestita per le festività in Piazza Mercato a Marghera) lo scontrino di un acquisto fatto in un negozio di vicinato. Si riceverà in cambio un biglietto gratuito della lotteria. L'estrazione dei numerosi premi, messi a disposizione da commercianti e pubblici esercizi, sarà mercoledì 23 dicembre alle ore 11, sempre in piazza. In palio ci sono buoni acquisto, oggetti e prodotti di vario genere.

«Quest'anno il Natale ha assunto una dimensione nuova, diffusa - spiega l'assessore allo Sviluppo economico, Simone Venturini - senza però la presenza delle manifestazioni che lo hanno contraddistinto in passato. Non manca però la voglia di condivisione e di festa e, per questo, abbiamo sostenuto e incoraggiato l'iniziativa della lotteria realizzata dai commercianti di Marghera, a dimostrazione della forte volontà di incentivare il commercio di vicinato e valorizzare il tessuto sociale della città, di cui le attività economiche rappresentano una parte fondamentale. Il nostro invito quindi è quello di fare acquisti nei negozi di vicinato di Marghera, in questo caso, ma anche di tutto il territorio comunale. Qui a Marghera la lotteria sarà un incentivo in più per farlo»