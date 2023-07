San Michele al Tagliamento, vinti 48 mila euro al Lotto con un terno secco

La quarta estrazione settimanale del Lotto, venerdì 7 luglio, ha registrato la vincita più alta a San Michele al Tagliamento. Un fortunato giocatore si è portato a casa la bellezza di 48 mila euro con un terno secco, pareggiando una vincita simile, registrata a Roma.

Come riporta l'agenzia di stampa Agimeg, in totale, il concorso ha distribuito vincite per circa 3,7 milioni di euro, poco meno di un terzo delle quali è finito su Roma.

Anche al SuperEnalotto il quarto concorso settimanale ha avuto gradimento da parte dei giocatori. Sono stati infatti assegnati 425.895 premi, per un totale di 2.765.731 euro vinti. A festeggiare soprattutto due giocatori che hanno centrato 5 punti, e hanno incassato ognuno oltre 56 mila euro.