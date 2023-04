Ulss 4, Luana Cibin nuovo primario di epidemiologia

Luana Cibin è il nuovo direttore dell’unità operativa dipartimentale “Servizio epidemiologia” dell'Ulss 4 Veneto orientale. La nomina è stata formalizzata in questi giorni dal direttore generale dell'azienda sanitaria, Mauro Filippi.

Nata a San Donà e residente a Conegliano, in provincia di Treviso, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove si è anche specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, la dottoressa Cibin ha iniziato la carriera professionale nell’Ulss Trevigiana dove ha lavorato al Servizio Igiene e Sanità Pubblica assumendo, durante la pandemia, anche il ruolo di referente provinciale per la gestione dei contatti scolastici. Il servizio epidemiologia dell’Ulss 4 ha sede nel dipartimento di prevenzione di via Trento, a San Donà, si occupa della sorveglianza sulla salute della popolazione, offrendo informazioni fondamentali circa l’andamento dello stato di salute della popolazione, sviluppando inoltre progetti di promozione alla salute rivolti alla popolazione.