Luca Brizzi è il nuovo direttore degli ospedali dell'Ulss 4

L’unità operativa complessa “direzione medica”, ossia la direzione dei tre ospedali di questa Ulss, ha un nuovo dirigente: Luca Brizzi, 51 anni, di Milano. Martedì prossimo sarà il suo primo giorno di lavoro, si insedierà all'ospedale di San Donà. Il suo compito sarà infatti quello di coordinare, elaborare, realizzare progetti di miglioramento e raggiungere gli obiettivi fissati dai vertici aziendali.

Luca Brizzi si è laureato in medicina e chirurgia all’università Cattolica di Milano, dove si è poi specializzato in igiene e medicina preventiva. Sul fronte professionale ha lavorato per anni presso l'azienda socio sanitaria territoriale Bergamo Ovest fino alla nuova, attuale, nomina.

«Ringrazio in primis la direzione generale per la fiducia che mi è stata attribuita – dichiara Brizzi – . Questa attività rappresenta sicuramente un'opportunità occupazionale e un nuovo importante stimolo professionale. Porto all’Ulss4 tutta la mia esperienza e le capacità maturate in questi anni di lavoro, ricordando sempre che da soli non si possono raggiungere buoni risultati, ritengo quindi che il lavoro di squadra sarà fondamentale».