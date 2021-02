Da oggi a Spinea si può tornare a studiare in biblioteca

Da lunedì 15 febbraio riaprono le aule studio della Biblioteca. Gli utenti della potranno prenotare il posto in aula studio accedendo all'area personale sull'home page del portale Bimetrove fino ad esaurimento dei posti disponibili. I posti disponibili sono 30 suddivisi tra Mansarda e Sala Giornali & Riviste. Il portale per la registrazione dei posti studio è attivo da sabato 13 febbraio pomeriggio.

Chi non fosse già iscritto potrà iscriversi con pochi semplici passaggi, sempre online, cliccando su “Accedi” dalla pagina di Bimetrove poi selezionando “Non hai ancora la tessera?” e inserendo i propri dati. Dopo un'ora, se la persona non si presenterà, il posto sarà considerato disponibile per altri utenti.

Regole per l'utilizzo delle sale

Rimangono invariate le regole che garantiscono la sicurezza di tutti. All'entrata verrà rilevata la temperatura e sarà necessario igienizzarsi le mani. In aula studio bisognerà indossare sempre la mascherina, pulire la propria postazione (compresa la sedia) utilizzando il prodotto messo a disposizione, non creare assembramenti sulle scale e sulle vie di accesso alle sale e nella zona ristoro. La responsabilità individuale di tutti gli utenti rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale e l'attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Potrete consultare tutte le informazioni anche sul sito della Biblioteca: https://www.biblioteca-spinea.it/

Un mercoledì da lettori

La biblioteca comunale ha attivato due nuovi servizi a distanza per i giovani utenti. Da mercoledì 20 gennaio è possibile ascoltare le consuete letture "Un mercoledì da lettori" on line, su iscrizione, usando la piattaforma Google meet. È stato anche attivato il servizio dei Consigli di lettura per bambini al telefono. Qui le info.