Bando aziende per il contributo Tari, da lunedì accessibile il portale per far richiesta

Da lunedì (3 maggio) a mezzogiorno sarà accessibile il portale per la presentazione dell’istanza per la richiesta di contributo Tari 2020. I termini per presentare domanda scadranno alla mezzanotte del 25 giugno. La presentazione della richiesta sospende i termini di versamento della rata di saldo 2020 in scadenza il 16 maggio.

Chi fa domanda o ha intenzione di far domanda rientrando nei requisiti previsti dal bando, potrà non procedere al pagamento della rata 2020 in scadenza, appunto, il prossimo 16 maggio, con la necessità, per gli utenti con addebito in conto corrente bancario, di dare disposizione al proprio istituto di bloccare il pagamento dell’avviso senza revocare il mandato di domiciliazione. Prima dell’accesso al portale per la presentazione dell’istanza si consiglia comunque di scaricare le istruzioni per avere anche la documentazione necessaria. Le info sul sito del Comune di Venezia.