Lunedì entra in servizio un nuovo medico di famiglia a Venezia

L'Ulss 3 ha scelto un luogo simbolo, il cuore della città: sarà presentato lunedì in piazza San Marco il primo medico di famiglia che prenderà servizio in laguna dopo essere stato assunto attraverso la recente campagna di reclutamento internazionale per i professionisti della medicina generale lanciata in tutta Italia dall'azienda sanitaria.

Per incentivare la candidatura di nuovi medici a Venezia l'Ulss 3 aveva realizzato una campagna promozionale con il claim "Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta". Lunedì il primo dei medici assunti entrerà in servizio e la presentazione avverrà alla presenza del direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato, del segretario regionale della Fimmg Maurizio Scassola, del presidente dell'Ordine dei medici di Venezia Giovanni Leoni e dell'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia Simone Venturini.