Il lungomare di Jesolo diventa case study al Politecnico di Milano. Gli studenti della prestigiosa università lavoreranno a un progetto di riqualificazione di un tratto di waterfront. È quello che partirà dal Politecnico dove gli assessori della città di Jesolo, Giovani Battista Scaroni e Flavia Pastò, daranno avvio a un progetto di collaborazione illustrando i dettagli della città, la sua storia, le sue caratteristiche peculiari a partire dalla spiaggia. La collaborazione tra amministrazione e ateneo coinvolgerà infatti gli studenti in un progetto di riqualificazione di un tratto di arenile, quello compreso tra piazza Marconi e l’area antistante l’ospedale. L’intervento degli assessori Scaroni e Pastò avverrà durante una lezione dedicata del corso di “In&Outdoor design: colours, materials, forniture, trend” della scuola del Design, tenuto dal professor Roberto Semprini.

Il corso punta a far conoscere e analizzare le forme di commercio spontaneo e organizzato, saper gestire il processo di ideazione, progettazione e realizzazione del temporary store, consolidare gli indirizzi di breaf commerciale e saper coniugare la tipologia, la morfologia e la tecnologia più idonea per un temporary di successo. L’obiettivo della collaborazione è portare gli studenti a sviluppare un progetto di riqualificazione del waterfront in questione, partendo dall’indagine di alcuni percorsi ciclopedonali da valorizzare con uno studio di arredo urbano dal design innovativo, come nuove panchine, cestini, lampioni, portabiciclette e piccole microarchitetture polifunzionali. L’ambito progettuale adiacente a questo percorso che necessita di innovazione è la spiaggia, intesa come luogo di sperimentazione di nuovi arredi come ombrelloni, sdrai, lettini e cabine, arricchiti dal supporto tecnologico e polifunzionale.

Spazi carichi di funzioni capaci di riqualificarsi come un nuovo modello di stile di vita. «Siamo entusiasti di essere riusciti a dare avvio a questo progetto con il Politecnico di Milano – dichiarano gli assessori Scaroni e Pastò -. Come accaduto negli anni scorsi per Rimini, l’incontro e il confronto con studenti provenienti da tutto il mondo ci fornirà di certo spunti interessanti da integrare al percorso che abbiamo già avviato allo scopo di ripensare la città. Quello dello sviluppo del lungomare è naturalmente un tema centrale per Jesolo, soprattutto in questa fase di revisione delle concessioni balneari. Ma, partendo da lì, lo sguardo deve rivolgersi anche all’entroterra e alla laguna nord. Valorizzare questo insieme è il futuro della città».