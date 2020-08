Il lungomare delle stelle di Jesolo 2020 dedicato ai professionisti della sanità

Con una cerimonia svoltasi nel tardo pomeriggio di venerdì all'ospedale locale, la città di Jesolo ha reso un ringraziamento speciale ai medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che in questi mesi di emergenza «hanno lottato faticosamente e coraggiosamente contro il nemico invisibile del Covid-19», per la salute dell'intero Paese. Sono le motivazioni che hanno spinto la città a intitolare il "Lungomare delle Stelle" 2020 a loro, i professionisti della sanità.

Il lungomare delle stelle è nato 2001 e, ogni anno, dedica a personalità di rilievo del mondo dello spettacolo, della scienza e dello sport un tratto di litorale. Per il sindaco Valerio Zoggia, quest'anno «per la prima volta siamo stati tutti d'accordo: vista l'eccezionalità di quello che abbiamo vissuto era doveroso, da parte della città, ringraziare tutte le persone che si sono date da fare per alleviare le sofferenze dei pazienti. È un pensiero rivolto a medici, infermieri, volontari, farmacisti, medici di base, ma anche a chi trasportava farmaci e mascherine, agli operatori socio sanitari, al personale delle case di riposo: tutti coloro che, mentre noi cercavamo di stare al riparo, hanno rischiato per il bene degli altri» Un pensiero che è particolarmente sentito proprio a Jesolo, dove l'ospedale era stato adibito a "covid hospital" per la cura dei malati di Covid-19.

Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha commentato: «L’esito di quella che è stata la partita del coronavirus in Veneto lo dobbiamo a loro: medici, infermieri, operatori, mondo della sanità e del volontariato. Insieme hanno fatto un lavoro strepitoso e sono la dimostrazione del modello veneto della sanità: 54mila dipendenti tra i quali 11 mila medici che hanno lavorato incessantemente. Questa è una bella iniziativa perché riconosce il ruolo dei nostri operatori, i vip veri di questa emergenza». L'assessore al Turismo, Federico Caner, ha aggiunto: «Grazie alla tenacia di medici, infermieri, sanitari, il Veneto ha alzato la testa e si è dimostrato pronto a partire con una stagione turistica messa in discussione fino a giugno. Le aziende, gli operatori ed i dipendenti della filiera turistica si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti nonostante le numerose incognite del caso».