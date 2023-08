Sul lungomare di Jesolo una nuova targa dedicata a Tania Cagnotto

Arriva una nuova campionessa italiana a far splendere il lungomare di Jesolo: Tania Cagnotto. Un tratto dell'arenile del consorzio Stella Marina compreso tra quelli che portano il nome della "Divina" e di Katia Ricciarelli, sarà dedicato proprio alla campionessa di tuffi che, in vent'anni di carriera, è stata l’unica atleta donna ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi ed è la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera: ben 62.

Il nome dell'ex tuffatrice altoatesina, infatti, è stato posto sulla nota passeggiata sul mare con una targa firmata dalla stessa Cagnotto durante la cerimonia di inaugurazione del Lungomare delle Stelle 2023, evento che torna ogni anno dal 2001 e in cui viene dedicato un tratto di arenile a un personaggio che si è distinto nel mondo dell'arte, della scienza, dello sport. Questo è stato l'anno di Tania Cagnotto che, ieri mercoledì 9 agosto 2023, è stata protagonista del tradizionale calco delle mani in piazza Mazzini.

Cagnotto ha partecipato prima alla conferenza stampa con il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti e poi della cerimonia serale con i rappresentanti dell’associazione “Il Cerchio – Der Kreis” di Bolzano, che dal 2013 si occupa della presa in carico sull’intero territorio altoatesino di bambini, ragazzi e adulti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico (descrizione dell’associazione in cartella stampa), cui Tania Cagnotto ha deciso di devolvere 10.000 euro.

La campionessa altoatesina è, inoltre, la testimonial della campagna di sensibilizzazione #NonTuffarti organizzata dall’amministrazione comunale e dall’ULSS 4 Veneto Orientale per ricordare i rischi che si corrono tuffandosi dai pontili.

"Tania Cagnotto è stata una grandissima atleta ma è anche un personaggio positivo, simbolo di impegno e costanza - dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. È la figura giusta al momento giusto, infatti credo che il Lungomare delle Stelle debba evolversi andando a rappresentare un'occasione per lanciare dei messaggi che rispondano alle esigenze del periodo che viviamo. Anche la decisione di organizzare la cerimonia di intitolazione in piazza Mazzini contiene un messaggio, che è quello di recuperare spazi della città che negli ultimi anni erano stati trascurati e avevano visto avanzare la 'mala-movida'".

"Per me questa intitolazione è motivo di grande orgoglio - dichiara Tania Cagnotto -. Jesolo è tappa fissa per me e la mia famiglia. Spesso vengo con mio marito e le bambine, e ora avremo un motivo in più per tornare. Nella mia carriera ho vinto tanto ma ho dovuto affrontare anche qualche difficoltà e delusione, tuttavia a volte le cadute servono per spronarci a tornare in piedi e guardare avanti".