Torna la campagna "M'illumino di meno" per promuovere il risparmio energetico

Torna la campagna nazionale “M'illumino di meno”, lanciata dal programma radiofonico Caterpillar per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili. L'iniziativa si svolge il 16 febbraio, data che fa riferimento all’entrata in vigore del protocollo di Kyoto (2005): da allora, “M’illumino di meno” ha continuato a coinvolgere chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare in favore dell’ambiente.

A Venezia, l'università Ca' Foscari invita tutta la propria comunità a partecipare riducendo i consumi, in particolare appunto nella giornata di venerdì 16 febbraio, con lo spegnimento delle luci non necessarie nelle proprie sedi. Inoltre, il corpo docente potrà dedicare qualche minuto delle proprie lezioni ai temi promossi dalla campagna nazionale.

La campagna 2024, a tema "No borders", è dedicata a guardare lontano, a spegnere i confini e a stringere alleanze internazionali. L'ateneo, in collaborazione con l'Esu - azienda per il diritto allo studio e Sarca Catering srl, ha organizzato, per la serata di venerdì, una cena a basso impatto, presso la mensa di Rio Novo, con un menù green, dedicata a studenti e studentesse internazionali e cafoscarini di ritorno da un'esperienza all'estero. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio della Rus, la rete delle università per lo sviluppo sostenibile.

Con l’adesione alla campagna, Ca’ Foscari vuole aumentare la consapevolezza sugli sprechi energetici e promuovere comportamenti più sostenibili, sottolineando l’importanza del risparmio energetico per il contrasto al cambiamento climatico anche attraverso piccoli gesti quotidiani.