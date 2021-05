A Jesolo una capsula con vento a 130 km/h in cui sperimentare la potenza di un tornado

Basta chiudersi nella capsula, che somiglia a un'astronave pronta al decollo, e premere il tasto "On" per sperimentare dal vero l'ebbrezza di trovarsi nell'occhio di un tornado sferzati da venti a 130 km/h. Nella cabina cilindrica di vetro ci può entrare tutta la famiglia, fino a 4 persone: un impianto che al termine di ogni performance viene sanificato da tutti i microorganismi emessi col respiro dai visitatori. È la nuova Macchina del Tornado, l'ultima attrazione tecnologica che ricrea al suo interno tornadi a forza F1 (secondo la scala Fujita), appena installata a "La Fabbrica della Scienza" di Jesolo, la mostra intrattenimento in piazza Brescia che tutti i weekend, sabato e domenica, apre a grandi e piccini le porte della conoscenza scientifica da assimilare in modo intuitivo attraverso il divertimento grazie a decine di postazioni dedicate ai vari esperimenti di fisica e alle forze della natura.

La macchina del tornado a Jesolo

«Abbiamo dedicato questa installazione alle famiglie - commenta la titolare Monica Montellato - infatti la macchina permette di vivere un'esperienza collettiva di intrattenimento e comprensione del fenomeno naturale nella massima sicurezza. La capsula in vetro antisfondamento poi è perfetta per scattare foto dall'esterno evitando la sensazione di chiusura in luogo angusto».

Dal 29 maggio le mostre "La Fabbrica della Scienza" e "Tropicarium Park" apriranno tutti i giorni. Gli orari di visita confermati permetteranno l'ingresso ai visitatori dalle 10 alle 19, con chiusura definitiva dei battenti alle ore 20. La direzione dei due eventi culturali di piazza Brescia a Jesolo invita i visitatori ad acquistare il biglietto d’ingresso direttamente dai siti www.tropicarium.it oppure www.lafabbricadellascienza.it. Le entrate, per garantire la massima sicurezza, saranno contingentate.