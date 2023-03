Maerne, i cento anni delle suore

Le prime suore arrivarono a Maerne esattamente il 19 marzo 1923 ed aprirono l’asilo infantile il 3 aprile successivo: sono le suore dell’ordine Mantellate Serve di Maria. La comunità parrocchiale e cittadina si appresta a festeggiarle per onorare questo importante traguardo. Il programma delle celebrazioni prevede sabato 11 marzo alle ore 18.30 la Santa Messa presieduta da mons. Stefano Chioatto delegato vescovile per gli istituti religiosi, con la partecipazione dei bambini, delle insegnanti e delle famiglie della scuola dell’infanzia “Adamo Volpato”. Nel contesto verrà aperta in chiesa una piccola mostra con una documentazione storica relativa all’arrivo delle suore e all’apertura dell’asilo infantile. Domenica 19 marzo alle ore 9.30, avrà luogo la Santa Messa presieduta da mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo emerito di Treviso, con la partecipazione delle autorità e della Madre generale suor Noretta Zecchinon, cui seguirà un momento di festa presso la sala Kolbe dell’oratorio.

Negli anni sono passate a Maerne oltre cento suore che oltre nella scuola dell’infanzia le ha viste impegnate in molte altre attività. Oggi le suore presenti sono tre: la superiora suor Rosalia Tonon, 84 anni, originaria di Povegliano (Treviso), suor Maria Germana Martignago, 87, originaria di Trevignano (Treviso) e suor Leandra Stevanato, 89, originaria di Spinea (Venezia).

La cronaca racconta che l’allora parroco don Adamo Volpato molto si prodigò per la costruzione dell’asilo e fin dal 1921 si mise in contatto con l’ordine delle Mantellate chiedendo la loro presenza a Maerne. Le suore arrivarono con il treno alle 14 di lunedì 19 marzo 1923. Dalla stazione ferroviaria di Maerne arrivarono a bordo di una carrozza coperta e furono accolte in mezzo a tanta gente mentre le campane suonavano a festa. A ricordo del centenario sono stati raccolti in una pubblicazione testi e documenti a cura di Paolo Gatto oltre ad una grande tela di 2 metri per 1,5 che fa memoria proprio dell’evento dell’arrivo delle suore e che è stata realizzata da Ercole Rossato e che verrà collocata nel salone centrale dell’attuale scuola d’infanzia.

«E’ bello quando uscendo dalla nostra casa incontriamo le persone che ci sorridono e ci salutano» affermano le suore. «Incontriamo spesso genitori e nonni che hanno frequentato la nostra scuola che ci fanno riviere momenti di gioia. Sono occasioni che apprezziamo molto e che vogliamo conservare nei nostri cuori».

«Auguri per questo centenario» commenta il parroco don Siro Zorzi. «È un traguardo significativo che testimonia il loro impegno e la loro dedizione alla comunità. La presenza delle suore a Maerne ha avuto negli anni un impatto significativo sulla vita delle persone, offrendo supporto spirituale e sociale attraverso la preghiera, la catechesi, l'assistenza agli anziani, ai malati. Il loro impegno e la loro dedizione, che pur con forze limitate continua ancora oggi, sono un esempio per tutti noi e ci ispirano a vivere con amore e compassione verso gli altri».