Mafie in Veneto: criptovalute, riciclaggio e usura le principali frontiere dell’economia criminale

Criptovalute, giroconti, società fantasma, riciclaggio, racket e usura sono fenomeni sempre più utilizzati per ottenere risorse illecite da investire in attività lecite. Come l’economia, anche la criminalità, infatti, si è adattata ai nuovi strumenti della finanza. È quanto emerso oggi pomeriggio in occasione della tre giorni “Mafie in Veneto – Presenza nell’economia e nell’ambiente” all’Auditorium Cesare De Michelis dell’M9 di Mestre.

Un quadro che fotografa le presenze criminali nel territorio e il contrasto delle stesse. Non sono stati pochi, negli ultimi anni anche nel Veneziano, i casi di usura e riciclaggio e diverse operazioni condotte dalle forze dell'ordine hanno confermato come la criminalità organizzata sia radicata anche nel territorio veneto. L’usura, in modo particolare, è un sistema utilizzato dalla malavita per impadronirsi delle aziende in difficoltà, e, inoltre, aumenta in misura esponenziale con le rigidità e i parametri da dimostrare per accedere al credito bancario.

Banche e professionisti possono essere "sentinelle"

Sistema bancario e professionisti, proprio per questo motivo, possono avere un ruolo importante, da “sentinella”, nei confronti dell’usura e del riciclaggio di denaro, hanno convenuto gli ospiti dei convegni di oggi. Tra loro: Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto, il tenente colonnello Fabio Dametto, comandante del nucleo polizia economica e finanziaria della guardia di finanza di Venezia, Domenico Villano, PhD candidate in Social Sciences for Sustainability and Wellbeing dell’Università di Firenze, Renato Mason, segretario della Cgia di Mestre eMarco Casadei, segretario della sezione regionale Veneto Albo Gestori Ambientali. Un aiuto importante a difesa degli imprenditori in difficoltà - è stato spiegato dal commissario straordinario Maria Grazia Nicolò - arriva dall’ufficio commissariale del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed usura.

