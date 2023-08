Magazzini Comunali di Vigonovo, entro l'anno partono i lavori di riqualificazione

Entro l'anno inizieranno i lavori per la riqualificazione dei magazzini comunali di Vigonovo che si trovano nel piazzale del municipio. Al piano terra sarà collocato l'ufficio anagrafe e gli uffici della Polizia locale. Un'area sarà dedicata alla Protezione civile. Al primo piano trovano collocazione un secondo spazio dedicato alla Protezione civile e la sede dell'associazione Gadit (Volontari ambientali).

Le opere principali riguarderanno il ridimensionamento e l'adattamento delle aperture e la sostituzione di tutti i serramenti, l'isolamento del solaio contro-terra con un adeguato strato isolante, la creazione di un cappotto interno lungo le pareti perimetrali dell'edificio, la parziale coibentazione della copertura, la creazione di nuovi controsoffitti per diminuire lo spazio da riscaldare e condizionare con relativo abbassamento dei consumi. Ci sarà anche l'adeguamento degli spazi esterni con il rifacimento della pavimentazione, la creazione di recinzione e relativi cancelli, nonché la creazione di una pensilina a protezione dei mezzi di Polizia Locale e Protezione civile.

Saranno anche rifatti gli impianti termico ed elettrico introducendo l'uso di fonti rinnovabili. La superficie calpestabile dell'immobile è di 532,95 metri quadri: al piano terra 296,06 e al primo piano piano 236,89. Il costo previsto è di 383426 euro ed è finanziato in parte con un mutuo e per il resto con risorse del Comune. Ad eseguire i lavori la ditta AS Services di Vigonza.