Alla Motorizzazione «personale dimezzato, situazione ingestibile»

«Con il personale che cala, l'arretrato aumenta, crescono i malumori e le proteste degli utenti verso i dipendenti. Ormai, la situazione all'interno della Motorizzazione Civile di Venezia sta diventando ingestibile». A denunciarlo, Franca Vanto, (Cgil), Giuseppe Noè (Cisl) e Massimo Zanetti (Uil), spiegando che la struttura negli ultimi tre anni ha visto il personale calare fino al 50 per cento.

Allo stato attuale, secondo le rappresentanze sindacali, «non si intravedono ulteriori iniziative per cercare di ridurre i ritardi nell’erogazione dei servizi, neppure l’unica soluzione logica: un piano straordinario di assunzioni». L'ipotesi di un turn over al cento per cento sarebbe efficace, secondo i sindacati, solo se fosse retroattivo di alcuni anni. Attualmente sono meno di 30 i dipendenti della Motorizzazione Civile di Venezia che, oltre alle attività ordinarie d'ufficio, garantiscono anche i servizi esterni come le ispezioni, i titoli professionali, i collaudi e gli esami patenti, che nel 2019 sono stati 23mila.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Tutto grazie all'impegno e alla disponibilità in orario straordinario - concludono i sindacati -. A tutela dei lavoratori comunichiamo che, nonostante il grande senso di responsabilità sinora dimostrato, difficilmente sarà possibile tenere ancora in equilibrio questa disastrosa situazione e che gli ulteriori aggravamenti non dovranno essere imputati al personale rimasto».