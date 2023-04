Le nuove "mani bioniche" di Bebe Vio

Nuove "mani bioniche" per la campionessa paralimpica Bebe Vio, la schermitrice 26enne veneta diventata un simbolo di forza e ispirazione per migliaia di ragazzi e ragazze. «Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche. Grazie @ottobockit per queste nuove fighissime», ha scritto la sportiva sui suoi profili social, taggando un brand che produce protesi innovative e postando foto e video delle "nuove mani" con l'hashtag #Bebebionic.

Bebe Vio, colpita da una meningite fulminante nel 2008, quando aveva 11 anni, è stata sottoposta all'amputazione di braccia e gambe per via di una grave infezione. Negli ultimi anni si è esposta sui media e social network per raccontare e "normalizzare" la vita con le protesi, che spesso mostra sui social con orgoglio e ironia. Un paio di anni fa era diventato virale in video in cui Vio insegnava a un bimbo come usare una protesi mioelettrica.

