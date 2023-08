Manifestazione Fisa Venezia presso Baja Blanca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Venerdì 4 agosto si è svolta una manifestazione di salvataggio acquatico presso il bagno Baja Blanca a Porto Santa Margherita che ha sostenuto e promosso la manifestazione. La Fisa - federazione italiana salvamento acquatico Venezia ha organizzato la giornata con una prima fase di laboratorio di salvataggio per i bambini presenti, e viste le condizioni meteo particolarmente avverse non è stato possibile eseguire la formazione salvataggio in acqua.

A seguire, nonostante le condizioni meteo particolarmente difficili e mare formato, alle ore 11 è scattata l’esercitazione interforze composte da Fisa Venezia guidata dal maestro di salvamento Matteo Giardini, la comandante T.V. (Cp) Sofia Berto della Capitaneria di Porto di Caorle e il 118 Suem locale rappresentato dal dott. infermiere Giacomo Chiarel sotto il coordinamento del 118 regionale rappresentato dal dott. infermiere Daniele Pomiato, alla gradita presenza del consigliere comunale di Caorle Paolo Zia in rappresentanza del sindaco Marco Sarto.

L’emergenza è stata complessa, infatti un ragazzo diabetico colpito da ipoglicemia e successivamente caduto in acqua da un gommoncino ha inalato acqua e successivamente perso coscienza e pre annegato con perdita dei parametri vitali. La famiglia, preoccupata da non vedere il figlio tornare a riva, ha segnalato il sospetto disperso all’assistente bagnanti Fisa che subito ha lanciato l’allarme alla Guardia Costiera che immediatamente ha inviato un mezzo in loco.

In breve tempo il ragazzo è stato individuato dal personale della Guardia Costiera e recuperato dalla moto d’acqua partita dal Bagno Baja Blanca con la richiesta al 118 di un intervento sanitario in emergenza. Il ragazzo inizialmente rianimato con intervento di BLSD e somministrazione ossigeno ha visto i soccorritori della Castelmonte onlus applicare i protocolli di intervento ASL Advance Life Support (intubazione endo tracheale, somministrazione farmaci, analisi ECG avanzata). Il ragazzo stabilizzato è stato trasferito al pronto soccorso di San Donà.

L’obbiettivo dell’esercitazione è stato quello di mostrare la perfetta coordinazione della catena del soccorso.