"Freedom Rally For Iran" a Venezia: decine in marcia per i diritti

“The time has come – Freedom rally for Iran”. Con questo slogan oggi decine di persone hanno manifestato anche a Venezia chiedendo la fine della repubblica islamica in Iran. Al grido di “donna, vita, libertà” e “morte al dittatore”, i partecipanti hanno sfilato per le vie del centro storico, nei pressi della stazione di Venezia Santa Lucia.

Un'iniziativa che si è svolta anche in altre città, tra cui Roma, Milano, Pisa e Padova. Una protesta nata dopo l'uccisione di Mahsa Amini, la giovane curdoiraniana morta perchè non indossava correttamente il velo islamico. Già nei giorni scorsi in molti Paesi ci sono state mobilitazioni, che hanno raggiunto anche la laguna di Venezia.