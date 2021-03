I genitori manifestano a Venezia: «Riaprite le scuole»

Centinaia di persone hanno manifestato sabato mattina nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Venezia contro la didattica a distanza. Il presidio, organizzato da un gruppo di mamme del coordinamento "Scuole Aperte Venezia", ha l'obiettivo di far sentire la propria voce per chiedere al governo la riapertura di tutte le scuole (che in questo periodo sono chiuse a causa dell'aggravarsi dell'emergenza Covid).

La manifestazione è iniziata alle 11.30 e ha visto la partecipazione di centinaia di mamme, papà e studenti di ogni età che in maniera pacifica, con slogan e cartelloni, hanno espresso la loro volontà di ritornare in classe: “Perchè la didattica a distanza non è la vera scuola - hanno detto -. L’istruzione non è fatta solo di nozioni ma di esperienze e relazioni che non possono essere trasmessi da una videolezione. La scuola in presenza è essenziale per la crescita e la salute psicologica dei bambini e ragazzi».

