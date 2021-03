Contro il cambiamento del clima, mobilitazione mondiale: striscioni a Rialto

Il 19 marzo è la giornata mondiale di mobilitazione per il clima: «Non c'è un piano "B", né un pianeta "B". È una giornata in cui gli attivisti di tutto il mondo hanno rivendicato un’azione concreta e immediata per il clima. Cgil Venezia, assieme a Cisl e Uil e con la Rete Degli Studenti Medi e Udu ha avviato un confronto sui temi della riduzione delle emissioni di CO2.

Oggi, durante la manifestazione sono stati srotolati a Rialto i manifesti per la sensibilizzazione sulle tematiche. Si chiede: che i fondi Next generation Eu vengano investiti per azzerare le emissioni di gas serra, di avviare una transizione ecologica per diventare paese “carbon neutral”; di avviare dei processi di connessione tra ambiente, energia e sviluppo e sensibilizzare la popolazione tramite social, dirette, streaming, in rispetto delle norme anti-Covid.

Nel 2020 l’Italia ha assunto la presidenza del G20. Il 22 e 23 luglio a Napoli si solleverà il vertice ministeriale sull’ambiente, clima ed energia ed il 31 ottobre a Roma di terrà il vertice dei leader del G20 in cui l’ecologia sarà uno dei temi chiave da trattare. Le scelte fatte e l’utilizzo dei fondi europei 2021-2027 saranno passi strategici fondamentali per il futuro del nostro paese, il cui ruolo sarà in prima linea sulle scelte in merito all’azione globale per il clima. Il ruolo delle parti sociali, del sindacato, e di tutta la società civile deve e dovrà essere determinante per veicolare il cambiamento.