Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni

Sarà come da tradizione ricco di appuntamenti il programma delle celebrazioni per il 77° anniversario della Liberazione, promosse, su tutto il territorio comunale di Venezia, in collaborazione con Anpi, Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Le manifestazioni principali si svolgeranno, come di consueto, a Venezia, in piazza San Marco (alle 9.30) e in Campo del Ghetto Nuovo (alle 12.15), e a Mestre, in piazza Ferretto (alle 10.45). L'ammainabandiera nelle due piazze, alle ore 18.30, con gli onori resi dal Picchetto militare, concluderà la giornata. Ecco il programma completo degli appuntamenti, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare facendo uso della mascherina:

Venezia

ore 9.30: Piazza San Marco, alzabandiera e onori resi dal Picchetto Militare Interforze

ore 10.15: Sestiere di Cannaregio, Percorso della Memoria

ore 12.15: Campo Del Ghetto Nuovo, conclusione del Percorso della Memoria, Festa Della Liberazione, concerto della Banda musicale di Pellestrina, cerimonia dell’alzabandiera e commemorazione ufficiale;

Mestre

ore 10.45: Piazza Ferretto, cerimonia dell'alzabandiera ed esecuzione dell'inno nazionale a cura della Banda musicale di Tessera

A seguire Festa della Liberazione, commemorazione ufficiale, concerto della Banda Musicale di Tessera, intrattenimento del Duo musicale Storie Storte, letture a cura dell'associazione Voci di Carta e degli studenti.

Le celebrazioni saranno inoltre diffuse su tutto il territorio comunale, secondo il programma sotto elencato: