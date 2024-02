Si scaldano i motori del 14º Ca' Foscari Short Film Festival

È Manuele Fior l’autore del manifesto per la 14ª edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival, che si svolgerà dal 20 al 23 marzo 2024 in forma "diffusa" a Venezia. Il disegnatore italiano torna a collaborare con gli organizzatori dell'evento e prosegue idealmente la passeggiata notturna per le calli della città lagunare, iniziata lo scorso anno.

Questa volta, l’ignoto viandante giunge in uno spazio squisitamente veneziano segnato da campielli rischiarati dal chiaro di luna, mattoncini rossi che si alternano a scalini bianchi, ponti ‘storti’ ed eleganti palazzi signorili nascosti dagli sguardi indiscreti. Come spesso accade nelle opere di Fior, la cornice architettonica prevale sulla componente umana, qui relegata a una misteriosa figura in piedi sul ponte, creando un’atmosfera suggestiva che porta l’osservatore a chiedersi quali storie si celino dietro tutti questi elementi.

A proposito dell’illustrazione, l’autore ha affermato: «Venezia disegna dal passato un immaginario ricco di figure come quelle tramandate da Marco Polo, unica città che da sempre osserviamo con sguardo immutato». Sarà per questa sua straordinaria peculiarità che ha eletto Venezia a città d’adozione, ambientandovi inoltre una delle sue opere più celebri, Celestia. Fior è l’ultima aggiunta alla lista di illustratori e fumettisti italiani che hanno collaborato con il festival dopo Lorenzo Mattotti, Igort e Giorgio Carpinteri.

Lo Short intensifica il suo proficuo rapporto con la città che lo ospita, e si svolgerà anche quest’anno in forma diffusa, con una serie di schermi che andranno ad affiancare quello storico dell’Auditorium Santa Margherita, a rimarcare il profondo legame con Venezia, la sua cittadinanza e le sue istituzioni culturali. Tra le location dove sarà possibile assistere a una selezione dei programmi della quattordicesima edizione ci saranno la Casa del Cinema del Comune di Venezia, la Fondazione Bevilacqua La Masa, l’InParadiso ai Giardini, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo d’Arte Orientale – Ca’ Pesaro e il Museo Palazzo Grimani.

Il programma completo della manifestazione sarà svelato dalla direttrice artistica e organizzativa Roberta Novielli durante la conferenza stampa di presentazione che si terrà a inizio marzo a Venezia.