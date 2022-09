Mani sul capolavoro del Giorgione, scatta l'allarme | VIDEO

Verso le 11.30, alle Gallerie dell’Accademia due giovani del movimento "Ultima generazione" hanno chiesto di agire, con urgenza, per fermare il disastro climatico incollando le proprie mani alla cornice del dipinto cinquecentesco “La Tempesta” del Giorgione. «Ogni giorno siamo testimoni di fenomeni atmosferici estremi in tutto il mondo, a cominciare dal nostro territorio. Circa 50 alluvioni hanno colpito l’Italia negli ultimi 20 anni. Tutta l’Italia è costretta a razionare l’acqua a causa della siccità». Le ragazze, poi sedute a terra con uno striscione, sono state fatte allontanare (ne abbiamo scritto a parte, in un approfondimento).